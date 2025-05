Duas mulheres da Resistência Francesa se reencontram 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

A primeira vez que se falaram foi em abril.

"Renée, estou tão emocionada em vê-la novamente", disse Dédée com a voz trêmula. "Estou te mandando um beijo grande, minha menina", acrescentou, mandando um beijo com a mão.

"Suas lembranças também estão voltando?", Dédée perguntou à Renée, que mora nos Estados Unidos desde a década de 1970.

"Ah, sim! E estou longe; não consigo tirar isso da cabeça. Há muitas coisas que não conseguimos expressar", respondeu.

À medida que o 80º aniversário do Dia da Vitória, na Europa, se aproxima, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial no continente, as mulheres compartilharam suas histórias comoventes de sacrifício e sofrimento.

Ambas nasceram em 1927 e foram criadas em vilas francesas separadas por cerca de 350 quilômetros.