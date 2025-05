Embraer registra prejuízo de R$ 428,5 milhões no 1° trimestre

A empresa, uma das maiores do mundo no setor, obteve uma receita de R$ 6,4 bilhões, 44% acima do primeiro trimestre do ano passado e a maior para o período desde 2016.

Estes são "os melhores resultados para um primeiro trimestre dos últimos nove anos", afirmou o vice-presidente-executivo da Embraer, Antonio Carlos Garcia, em uma coletiva de imprensa virtual.

Entre janeiro e março de 2025, a empresa entregou 30 aviões, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Também manteve sua previsão de 222 a 240 aeronaves entregues em 2025.

Em 2024, foram entregues 206 aeronaves.

jss/app/mel/yr/aa

© Agence France-Presse