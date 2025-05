EUA confisca quantidade recorde de fentanil do cartel de Sinaloa

Os Estados Unidos confiscaram 11,5 kg de fentanil do cartel de Sinaloa e prenderam integrantes do grupo, anunciou nesta terça-feira (6) a procuradora-geral do país, Pam Bondi.

O governo americano responsabiliza o cartel por boa parte do tráfico de fentanil no país. Após meses de investigação, autoridades realizaram "a maior apreensão de fentanil da história" dos Estados Unidos, destacou Pam em entrevista coletiva.

A agência antidrogas do país (DEA) apreendeu 11,5 kg de fentanil, incluindo "a quantidade espantosa de cerca de 3 milhões de comprimidos", acrescentou a procuradora.