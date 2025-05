EUA deixará de bombardear rebeldes huthis no Iêmen

Os Estados Unidos, principal apoiador de Israel, atacavam posições rebeldes no Iêmen desde janeiro de 2024, sob a presidência do democrata Joe Biden, mas intensificaram a ofensiva desde o retorno de Trump à Casa Branca em 20 de janeiro.

Após um ataque huthi com mísseis contra o principal aeroporto internacional de Israel no domingo, Israel retaliou com ataques ao aeroporto de Saná, usinas elétricas na região e uma fábrica de cimento em Amrane, informou o canal rebelde Al-Massirah.

"Três dos sete aviões pertencentes à companhia aérea nacional Yemenia foram destruídos no aeroporto de Saná, e o aeroporto internacional ficou completamente destruído", disse um funcionário do terminal.

- Ameaça -

Os huthis advertiram que "a agressão [israelense] não ficará sem resposta".

Apoiados pelo Irã, inimigo de Israel, os huthis estão em guerra com o governo do Iêmen desde 2014 e controlam grande parte deste país da Península Arábica, situado a mais de 1.800 quilômetros do território israelense.