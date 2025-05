Ex-presidente Uribe nega suborno de testemunhas em julgamento histórico na Colômbia

O processo, histórico por levar pela primeira vez ao banco dos réus um ex-presidente em um julgamento penal, começou em 2012.

Naquele ano, Uribe denunciou o congressista de esquerda Iván Cepeda por "buscar depoimentos falsos" para vinculá-lo a paramilitares nos anos 1990 e durante seus dois mandatos presidenciais.

Mas a Justiça rejeitou suas acusações e, a partir de 2018, começou a investigá-lo por suposta manipulação de testemunhas.

O ex-presidente e sua equipe de defesa, liderada pelo advogado Jaime Granados, insistem que o processo tem "origem política".

O ex-paramilitar Juan Guillermo Monsalve acusou o político de direita por supostamente ter fundado com seu irmão, Santiago Uribe, o Bloco Metro das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), no final do século passado.

O ex-presidente sempre negou a acusação.