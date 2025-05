Guitarrista do Led Zeppelin é processado por autor de 'Dazed and Confused'

Embora a melodia de "Dazed and Confused" fosse própria, a canção foi escrita originalmente por Jake Holmes, um cantor folk que a gravou em 1967, segundo a ação judicial, apresentada na cidade de Los Angeles na segunda-feira.

De acordo com o processo, Page e o produtor musical Warner Chappell ignoraram um acordo de 2011 sobre a canção, ao divulgarem sem autorização, pagamento ou créditos antigas gravações no novo documentário da Sony Pictures, "Becoming Led Zeppelin".

"O filme inclui pelo menos duas apresentações de 'Dazed and Confused', uma com os Yardbirds e outra com o Led Zeppelin", continua a ação.

Segundo o texto, o filme diz que a versão dos Yardbirds foi escrita exclusivamente por Page, enquanto a do Zeppelin, de acordo com o documentário, foi escrita por Page, mas "inspirada por" Holmes.

Page tocou com os Yardbirds, que tinham uma versão da canção, de 1966 a 1968, e deixou o grupo para formar o Led Zeppelin com Plant, o baixista e tecladista John Paul Jones e o baterista John Bonham.

"Dazed and Confused" integra "Led Zeppelin", primeiro álbum que a banda lançou, em 1969.