Imagens de satélite revelam suposta 'nova construção' em Cuba para espionagem chinesa

Imagens de satélite recentes mostram "uma nova construção" em um centro de inteligência perto de Havana, supostamente vinculado à China, que ampliaria a capacidade de espionar os Estados Unidos, alertou nesta terça-feira (6) o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

A pouco mais de 140 km dos Estados Unidos, a China, seu principal rival, "encontrou um terreno fértil para implantar seu arsenal de espionagem, vigilância digital e competição marítima", afirmou Ryan C. Berg, diretor do Programa das Américas do CSIS, no Congresso americano.

"Um sistema socialista moribundo em Havana é o parceiro perfeito de Pequim para ameaçar nossa pátria, especialmente como resposta à posição dos Estados Unidos no Indo-Pacífico", acrescentou diante do subcomitê de Transporte e Segurança Marítima da Câmara dos Representantes.