Índia bombardeia Paquistão, que promete "responder"

"Recentemente, as forças armadas indianas lançaram a operação Sindoor, atingindo infraestruturas terroristas no Paquistão [...] de onde haviam sido organizados e dirigidos ataques terroristas contra a Índia", informou o governo indiano em uma breve declaração.

O Exército paquistanês, por sua vez, afirmou que as forças de Nova Délhi atacaram "três regiões" do Paquistão, citando duas cidades da Caxemira paquistanesa, incluindo a principal, Muzaffarabad, e outra situada na região do Punjab, na fronteira com a Índia.

Segundo informou à AFP o ministro paquistanês da Defesa, Khawaja Asif, os bombardeios deixaram pelo menos "três civis mortos, incluindo uma criança".

O Paquistão convocará nesta quarta-feira, às 05h00 GMT (02h00 de Brasília), seu Comitê de Segurança Nacional, composto por autoridades civis e militares, anunciou o ministro da Informação, Ataullah Tarar.

Correspondentes da AFP na Caxemira paquistanesa e no Punjab ouviram fortes explosões.

Do outro lado da Linha de Controle, a fronteira de fato que divide a Caxemira em duas partes, jornalistas da AFP ouviram várias explosões cada vez mais próximas.