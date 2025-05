Índia e Reino Unido assinam acordo de livre comércio em meio à tempestade tarifária

Para o governo trabalhista de Starmer, este acordo com a Índia é o mais importante assinado desde o Brexit, com um país que pode se tornar "a terceira maior economia do mundo em três anos".

As negociações com a Índia foram retomadas em fevereiro, quando as relações transatlânticas já estavam sendo prejudicadas pelas ameaças de tarifas do presidente americano, Donald Trump.

Segundo o governo britânico, o acordo com a Índia aumentará o comércio bilateral em 25,5 bilhões de libras (cerca de US$ 33,9 bilhões ou R$ 191,5 bilhões).

O Reino Unido, que importa da Índia cerca de um terço a mais do que exporta, mantém fortes laços econômicos e culturais com sua ex-colônia, e 1,9 milhão de pessoas de origem indiana vivem em solo britânico.

O comércio entre os dois países representa mais de 40 bilhões de libras (cerca de US$ 53,17 bilhões ou R$ 300,4 bilhões) por ano, segundo o governo britânico.

As visitas turísticas, mas também profissionais ou educacionais, assim como serviços profissionais, representam uma parte importante do intercâmbio.