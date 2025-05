Inter de Milão vence Barça na prorrogação (4-3) e vai à final da Champions

- Esforço sem recompensa -

A partir desse momento, a Inter sofreu um bombardeio do Barça, que começou com Gerard Martín. O lateral esquerdo cruzou com precisão e Eric García finalizou colocando a bola no ângulo (54').

O Barça começou a acreditar numa reação e seus ataques eram extremamente perigosos.

Com a Inter cada vez mais encolhida, Martín deu outra assistência, desta vez para para Olmo, que marcou de cabeça o gol de empate (60').

O Barça ainda conseguiu virar na reta final (87') com um gol de Raphinha. O brasileiro recebeu a bola na área e finalizou. Sommer defendeu, mas o rebote voltou para o atacante do Barça, que cruzou rente à segunda trave, fora do alcance do goleiro suíço.

Apesar do domínio do Barcelona, a Inter respondeu quando estava quase nocauteada. Martín perdeu uma bola que Frattesi dominou e deu um passe preciso para Acerbi (90'+3), que desviou para o gol sem que o uruguaio Ronald Araujo ou Szczesny conseguissem interceptar.