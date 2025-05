Israel ataca rebeldes huthis no Iêmen pelo 2º dia consecutivo

Correspondentes da AFP em Sanaa escutaram explosões e viram fumaça saindo de diferentes partes da cidade. Até o momento, não se sabe se houve vítimas.

Israel assegurou que deixou o aeroporto de Sanaa "totalmente fora de serviço". Também confirmou ter atacado centrais elétricas.

O canal dos huthis acusou, como no dia anterior, os Estados Unidos de terem participado dos ataques, mas Washington negou, na segunda-feira, qualquer implicação.

Na segunda-feira, os ataques israelenses nas zonas sob o controle huthi no oste do país causaram quatro mortes, segundo o Ministério da Saúde dos huthis.

Israel justificou os bombardeios, os quintos desde julho de 2024, como uma "resposta aos repetidos ataques do regime terrorista huthi".

As infraestruturas atacadas no porto de Hodeida (oeste) serviam para "o translado de armas e equipes militares iranianas", segundo as autoridades israelenses.