Lula viaja para Rússia e China com reuniões previstas com Putin e Xi

A cerimônia deve ter um ambiente pesado: espera-se que Putin utilize o seu discurso para justificar a ofensiva lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, que provocou dezenas de milhares de mortos.

Para a ocasião, Putin ordenou este ano um cessar-fogo unilateral de 8 a 10 de maio.

Diplomatas do Itamaraty estimam que a reunião bilateral entre Lula e Putin será uma "oportunidade para uma conversa" sobre a Ucrânia, após as tentativas infrutíferas do presidente brasileiro de impulsionar um plano alternativo de paz junto com a China.

"O Brasil é um país que busca a paz, buscar ter um diálogo com a Rússia em vários assuntos", disse a jornalistas o secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, Eduardo Paes Saboia, que ressaltou também que há "uma interlocução com a Ucrânia".

O diplomata ressaltou que o Brasil defende a "integridade territorial", um tema chave na eventual solução do conflito já que tropas russas ocupam amplas áreas do território ucraniano.

Nos atos em Moscou, dirigentes de outros países como Burkina Faso e Bósnia se unirão aos aliados tradicionais da Rússia na Ásia Central, entre outros.