Não há sinais de recessão nos EUA, afirma secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira (6) que não há sinais de que a maior economia do mundo tenha entrado em uma recessão, apesar de ter registrado uma contração no primeiro trimestre.

"Eu acredito nos dados, e não há nada nos dados que mostre que estamos em uma recessão", declarou Bessent a legisladores durante uma aparição no Congresso.

As declarações de Bessent contrastam com as do presidente Donald Trump, que em uma entrevista recente, quando perguntado se os Estados Unidos poderiam entrar em uma recessão, respondeu: "Qualquer coisa pode acontecer".