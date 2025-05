Opositores refugiados em embaixada argentina em Caracas chegam aos EUA

- 'Operação impecável' -

Corina Machado comemorou a saída do país de seus colaboradores, que, em reiteradas ocasiões, denunciaram más condições na embaixada, com cortes prolongados no abastecimento de água potável e de energia elétrica.

"Uma operação impecável e épica pela liberdade de cinco heróis da Venezuela. Meu reconhecimento e agradecimento infinito a todos os que a tornaram possível", escreveu Corina Machado no X.

Entre os opositores que estavam na sede diplomática argentina figuram Pedro Urruchurtu, coordenador internacional do partido Vamos Venezuela, criado por Corina Machado, e Magalli Meda, chefe de campanha da líder opositora.

Corina Machado e o exilado Edmundo González Urrutia, que reivindica seu triunfo sobre Maduro nas eleições presidenciais, pediram em fevereiro uma reação da comunidade diplomática acreditada na Venezuela ao denunciarem o "assédio" aos opositores.

O governo do presidente Javier Milei expressou nesta terça-feira o "seu reconhecimento à operação bem-sucedida que permitiu que os cinco venezuelanos refugiados na sede da Embaixada Argentina na Venezuela fossem retirados de maneira exitosa de Caracas e transferidos para solo americano".