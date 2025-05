Palmeiras luta por vaga antecipada nas oitavas da Libertadores contra o Cerro Porteño

O Palmeiras lidera o grupo com nove pontos, seguido pelo Cerro com quatro. O Bolívar da Bolívia está em terceiro com três, e o Sporting Cristal do Peru em último com apenas um.

Uma vitória em Assunção tornará o time paulista o primeiro dos dezesseis classificados para as oitavas de final, embora ainda tenha que confirmar a liderança nas duas rodadas restantes.

- Enfermaria quase vazia -

O Palmeiras, que venceu o Cerro por 1 a 0 no jogo de ida em São Paulo, chega à capital paraguaia muito mais aliviado do que há alguns meses.

O técnico português Abel Ferreira, que está no radar para assumir a seleção brasileira, voltou a contar com a maioria dos jogadores que estavam no departamento médico, incluindo Raphael Veiga.

O jogador criativo, peça fundamental nas recentes temporadas, machucou o ombro esquerdo na última partida contra o Cerro e agora está à disposição de Abel, embora seja reserva.