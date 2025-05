Petróleo sobe após forte queda dos preços

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (6) devido a um repique técnico após a queda do dia anterior, provocada pela Opep+, e à possibilidade de um aumento na demanda por gasolina com a aproximação do verão no hemisfério norte.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, subiu 3,19%, alcançando 62,15 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, teve alta de 3,43%, atingindo 59,09 dólares.