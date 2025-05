PSG e Arsenal duelam por vaga na final da Liga dos Campeões

O PSG terminou 2020 em segundo lugar, numa edição estranha devido à pandemia, que foi decidida em meados de agosto com uma 'Final 8' inédita diante de arquibancadas quase vazias em Lisboa.

Os franceses então perderam no duelo decisivo por 1 a 0 para o Bayern de Munique, graças a um gol de Kingsley Coman.

É preciso voltar ainda mais no tempo para encontrar a única final da Liga dos Campeões que o Arsenal jogou. Foi em 2006, no Stade de France, na periferia norte de Paris, onde o Barcelona os derrotou por 2 a 1 com uma virada no final e um gol decisivo do brasileiro Juliano Belletti.

- Luis Enrique, uma década depois -

No PSG, desde que os dirigentes cataris se tornaram donos do clube em 2011 e o clube deu um salto qualitativo, vencer a Liga dos Campeões se tornou a prioridade ano após ano.

Mas nem com estrelas como Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé foi possível cumprir essa missão, que agora pode ser alcançada com a ajuda do técnico Luis Enrique, que já levou o Barcelona ao título europeu há exatamente uma década, em 2015.