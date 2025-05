Putin se reunirá com os presidentes de Cuba e Venezuela na quarta-feira

Uma reunião também foi agendada para quarta-feira entre Putin e Díaz-Canel, disse a fonte.

A Rússia receberá líderes de cerca de trinta países nos próximos dias para celebrar o 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

As celebrações culminarão em 9 de maio com um grande desfile militar na Praça Vermelha de Moscou, com a presença do presidente chinês, Xi Jinping, e do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros.

