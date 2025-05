Responsáveis por 'operações de desinformação' tornam-se réus por tentativa de golpe

Entre os acusados estão o major da reserva do Exército Ângelo Martins Denicoli e o ex-major do Exército Ailton Gonçalves, bem como o subtenente do Exército Giancarlo Gomes e o agente da Polícia Federal Marcelo Araújo Bormevet, ambos com cargos na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) à época dos fatos.

Segundo a acusação, em cumplicidade com outros subordinados de Bolsonaro, os réus propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo, entre eles, ministros do STF.

"A mentira é um veneno político plantado socialmente e exponencialmente divulgado por rede, por plataformas e novas tecnologias, que hoje são grandes problemas", disse nesta terça durante a audiência a ministra Cármen Lúcia.

No total, 21 pessoas serão julgadas neste caso. Mais uma dúzia pode ter o mesmo destino quando o STF revisar seus expedientes entre 20 e 21 de maio.

Assim como o ex-presidente Bolsonaro, os réus podem ser condenados a penas de até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, entre outros.

O suposto plano teria fracassado pela falta de adesão dos comandantes do Exército e da Força Aérea, segundo a PGR.