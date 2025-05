Romênia enfrenta crise política após renúncia do primeiro-ministro

Após a vitória da extrema direita no primeiro turno das eleições presidenciais, a Romênia entra em uma nova fase de incerteza com a renúncia do primeiro-ministro, Marcel Ciolacu, substituído de maneira temporária nesta terça-feira (6) pelo ministro do Interior.

O pró-europeu Marcel Ciolacu renunciou na segunda-feira, depois que o candidato de extrema direita e crítico da União Europeia, George Simion, foi o mais votado por ampla margem no primeiro turno da disputa pela presidência do país, membro da UE e da Otan.

Crin Antonescu, o candidato que era apoiado pela coalizão de governo, ficou fora da disputa, sendo superado pelo prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, que foi o segundo mais votado.