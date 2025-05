Sob pressão, Flamengo tem prova de fogo contra o surpreendente Central Córdoba

Com pouca margem para erros, o Flamengo tem um duelo crucial nesta quarta-feira (7) contra o estreante argentino Central Córdoba, que se tornou a revelação da Copa Libertadores de 2025.

Após três rodadas, e contra todas as expectativas, 'El Ferroviario' lidera o Grupo C com 7 pontos, seguido pela equatoriana LDU (5) e Flamengo (4). O Deportivo Táchira, da Venezuela, sem pontos, está na lanterna do grupo, à beira da eliminação.

O Central Córdoba estreou na competição derrotando o time carioca por 2 a 1 em pleno Maracanã, um resultado que quebrou a lógica e deu confiança a equipe de Santiago del Estero enquanto o rubro-negro ficou numa situação preocupante.