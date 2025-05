Trump recebe Carney, eleito pelos canadenses para desafiar o americano

O Partido Conservador de Pierre Poilievre era considerado favorito há alguns meses para vencer as eleições, mas os ataques de Trump, somados à renúncia do impopular ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, mudaram o rumo do pleito.

Carney, que substituiu Trudeau como primeiro-ministro em março, convenceu os eleitores de que sua experiência na gestão de crises econômicas o tornava o candidato ideal para desafiar Trump.

Novato no mundo da política, Carney já foi presidente do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra.

Carney é conhecido por medir suas palavras, mas desta vez terá que lidar com o irascível Trump em território americano.

"Este é um momento muito importante para ele, já que insistiu durante a campanha que poderia enfrentar Trump", declarou à AFP Genevieve Tellier, cientista política da Universidade de Ottawa.

O primeiro-ministro canadense tentará evitar o destino do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que sofreu uma crítica brutal de Trump e do vice-presidente, JD Vance, em fevereiro.