Ucrânia lança drones contra a Rússia às vésperas da parada de 9 de maio em Moscou

O ataque perturbou as operações em uma dezena de aeroportos, quatro deles em Moscou, e alguns tiveram que fechar as pistas, segundo a agência russa de aviação civil Rossaviatsia.

Este ano, o governo russo prevê cerimônias em uma escala sem precedentes para comemorar o Dia da Vitória e há vários dias, as ruas de Moscou estão enfeitadas com as cores nacionais.

Várias lojas e restaurantes colocaram cartazes exortando as pessoas a "lembrarem" da vitória de 1945 e se sentirem "orgulhosas".

Nos últimos três anos, Putin evocou com frequência a lembrança da vitória sobre a Alemanha nazista para defender a ofensiva militar contra a Ucrânia, afirmando que a Rússia quer "desnazificar" o país vizinho, do qual segue ocupando cerca de 20% do território.

A Segunda Guerra Mundial, que ceifou mais de 20 milhões de vidas na União Soviética e exigiu sacrifícios sem precedentes da população, causou um trauma que ainda é sentido na sociedade e alimenta um patriotismo amplamente aproveitado pelo presidente russo.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia, o governo russo proibiu qualquer crítica às forças armadas, intensificando uma repressão que levou centenas de pessoas à prisão e outras milhares ao exílio.