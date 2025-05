UE propõe parar de importar gás russo até o final de 2027

A União Europeia (UE) lançou, nesta terça-feira (6), um plano para acabar com a importação de gás russo até o final de 2027, uma meta difícil de atingir devido à dependência do bloco do combustível fóssil.

"Hoje, a UE envia uma mensagem clara à Rússia. Nunca mais permitiremos que a Rússia use a energia como arma contra nós", disse o comissário europeu de Energia, Dan Jorgensen, ao apresentar o plano ao Parlamento Europeu.

O Executivo europeu propõe atuar em duas fases: a proibição de novos contratos de curto prazo e contratos existentes com empresas russas até o final de 2025, seguida pela suspensão de todas as importações de gás da Rússia dois anos depois.