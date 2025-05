Bolsonaristas voltam a Brasília para exigir anistia a condenados por ataques de 2023

Bolsonaro deve comparecer, apesar de ter saído do hospital no domingo, 17 dias após uma cirurgia abdominal. "Pretendo estar lá também e participar do início dessa caminhada", disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira.

Bolsonaro, de 70 anos, está inelegível e aguarda ser julgado por uma suposta trama golpista após sua derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a acusação, o ataque de 8 de janeiro de 2023 foi a "última esperança" da trama liderada pelo ex-presidente, que pode pegar até 40 anos de prisão.

Naquele dia, milhares de manifestantes vandalizaram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, enquanto pediam intervenção militar para derrubar Lula, uma semana após sua posse.

Quase 500 pessoas foram condenadas por seu envolvimento nos distúrbios, das quais pelo menos 223 cumprem penas de 11 a 17 anos de prisão.

A mais emblemática foi a de uma cabeleireira condenada a 14 anos de prisão nesta quarta-feira por escrever em uma estátua com batom. Os bolsonaristas consideram Débora Rodrigues, de 39 anos, um símbolo da perseguição judicial contra eles.