Cardeais recebem apelo por unidade antes do conclave

O decano do colégio cardinalício, Giovanni Battista Re, celebrou a missa prévia à eleição, um dos acontecimentos mais secretos e misteriosos do mundo.

Re afirmou em sua homilia que "é forte o apelo à manutenção da unidade da Igreja" e citou um "momento tão difícil e complexo da história", que será enfrentado pelo futuro líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos.

Os purpurados devem participar de uma nova oração durante a tarde na Capela Paulina do Palácio Apostólico, antes de seguirem até a Capela Sistina para o conclave.

- 89 votos -

A Capela Sistina está preparada para receber os 133 cardeais que participarão da eleição: mesas adornadas com tecidos de cor marrom e vermelho, sobre as quais aparecem os nomes de cada eleitor, foram posicionadas no local.

Sob os magníficos afrescos do Juízo Final que Michelangelo pintou no século XV, os chamados "príncipes da Igreja" votarão apenas "na presença de Deus", em um silêncio solene.