Cardeais não chegam a acordo para eleger novo papa em primeira votação

Diante dos magníficos afrescos de Michelangelo, os cardeais votarão "na presença de Deus", sob solene silêncio.

Cada cardeal escreve o nome de seu candidato, dobra a cédula e a coloca em um prato de prata, que é usado para depositá-la em uma urna posicionada exatamente diante da imagem do Juízo Final.

As cédulas são queimadas em um fogareiro com a ajuda de substâncias químicas para dar a cor correspondente ao resultado do escrutínio.

Antes do "extra omnes", os cardeais juraram guardar segredo sobre o processo e desempenhar "fielmente" o papel de pontífice caso sejam eleitos por "disposição divina".

Com o hábito coral vermelho, que rende homenagem ao sangue de Cristo, fizeram o juramento primeiro em conjunto e depois individualmente diante do altar, com a mão sobre o Evangelho.

O italiano Pietro Parolin, o cardeal eleitor mais antigo segundo a ordem de precedência, liderou a invocação latina ao Espírito Santo: "Veni, Creator Spiritus".