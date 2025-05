Cidade do México se prepara para receber mais de 5 milhões de visitantes na Copa de 2026

"Estamos trabalhando em coordenação com o governo da Cidade do México [...] para garantir que esta experiência seja segura e eficiente", disse a secretária do Interior, Rosa Icela Rodríguez, durante a apresentação do comitê do evento na capital mexicana.

Ela acrescentou que a Cidade do México "estará toda enfeitada" para receber jogadores, funcionários da Fifa e "as mais de cinco milhões de pessoas que devem chegar" à megalópole de 9,2 milhões de habitantes.

Os organizadores também informaram que o mundialmente famoso Estádio Azteca, localizado no sul da cidade e que será o epicentro da atividade esportiva, está "fazendo progressos consideráveis em sua reforma", a pouco mais de 13 meses da partida de abertura.

"Mais de 2 bilhões de pesos [R$ 586 milhões na cotação atual] estão sendo investidos em nosso estádio", disse seu gerente geral, Félix Aguirre, que garantiu que o local "estará pronto" para o torneio.

Foi no Azteca que Pelé e Diego Maradona alcançaram a glória máxima nas Copas do Mundo de 1970 e 1986, respectivamente.

Tanto a secretária do Interior Icela Rodríguez quanto a prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, se referiram repetidamente ao estádio histórico como Estádio Azteca, em meio à recente controvérsia em torno da mudança de nome do local.