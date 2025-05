Cinema latino enfrenta incerteza em meio às ameaças tarifárias de Trump

A Colômbia, por exemplo, se tornou um destino atraente para a produção cinematográfica internacional sob a proteção de regulamentações que promovem a atividade audiovisual.

Outra dúvida é se a medida será estendida para novelas e séries.

A Netflix lançou o famoso romance "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, que ganhou o Prêmio Platino de melhor série de televisão no final de abril. É a ponta do iceberg das produções colombianas no extenso catálogo deste serviço de streaming.

"Netflix, Amazon, HBO e todas essas plataformas estão cada vez mais produzindo filmes e séries na Colômbia porque é mais barato do que fazê-los nos Estados Unidos. Haverá sim um impacto", explicou Gustavo Suárez, professor de cinema na Universidade do Valle, à AFP.

Entre "60% e 70%" da produção e gravação na Colômbia "são administrados por esses serviços internacionais", indicou.

Diretores americanos que chegam a países menores da região, como a Guatemala, têm um impacto mais perceptível no mercado de trabalho.