Colapinto substitui Doohan como piloto da Alpine na F1 em pelo menos 5 GPs

Até agora piloto reserva, Colapinto fará sua estreia na Alpine em 18 de maio no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, e depois continuará sua aventura em Mônaco (25 de maio), Espanha (1º de junho), Canadá (15 de junho) e Áustria (29 de junho).

Jack Doohan, de 22 anos, não conseguiu marcar pontos em nenhuma das seis corridas que disputou nesta temporada. Durante o Grande Prêmio de Miami, no domingo, o australiano teve que abandonar.

Membro da academia de jovens pilotos da Alpine desde 2022, Doohan foi promovido à equipe principal no meio do ano passado para compensar a saída anunciada do francês Esteban Ocon para a Haas, a quem ele substituiu no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em dezembro.

Colapinto, por sua vez, chegou à Alpine em janeiro como piloto reserva, tendo disputado nove GPs pela Williams durante a temporada de 2024.

