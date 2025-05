Copom eleva Selic para 14,75%, seu maior nível em quase duas décadas

Para sua próxima reunião, o comitê antecipou que o cenário de alta incerteza junto com os efeitos acumulados "ainda por serem observados" do atual ciclo de ajustes demandam "cautela adicional" ao tomar uma decisão.

Analistas sustentam que a inflação persistente explica em parte a queda de popularidade de Lula para o nível mais baixo em seus três mandatos, com uma taxa de aprovação de apenas 24%, segundo uma pesquisa publicada em fevereiro pelo instituto Datafolha.

O aumento no custo dos alimentos tem sido um fator crucial no repique inflacionário, o que levou o governo a anunciar no início de março medidas como a eliminação de tarifas de importação sobre produtos como carne, açúcar e café.

Mas o aumento da taxa Selic também ocorre num momento em que o Brasil mostra alguns bons indicadores econômicos, com um desemprego de 7% no primeiro trimestre de 2025 - o menor para esse período desde 2014 - e um crescimento econômico de 3,4% em 2024, seu melhor desempenho desde 2021.

Há "sinais que autorizam a se pensar em um processo de desinflação" no país, como um número menor de contratações em março, a valorização do real perante o dólar e a redução do custo de matérias-primas, particularmente o petróleo, apontou Rochlin, que considera "muito severa" a política monetária estabelecida pelo Copom.

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, por sua vez, decidiu nesta quarta manter inalterados os juros de referência, ao considerar que existem riscos maiores de não alcançar as metas de inflação e desemprego, em uma aparente referência às tarifas do presidente Donald Trump.