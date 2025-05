Defesa Civil palestina reporta 26 mortos em bombardeios israelenses em Gaza

A Defesa Civil palestina informou nesta quarta-feira (7) que 26 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses desde o início do dia na Faixa de Gaza, incluindo 15 pessoas mortas em um bombardeio contra uma escola que abrigava deslocados no norte do território.

Após dois meses de trégua, Israel retomou em 18 de março a sua ofensiva contra o Hamas como parte da guerra que eclodiu após o ataque sem precedentes perpetrado pelo movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro de 2023.

Nesta quarta-feira, o bombardeio mais mortal atingiu uma escola com pessoas deslocadas no leste da Cidade de Gaza (norte), segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.