Desafiado por Trump, Fed mantém juros e alerta para risco inflacionário

Powell afirmou que o BC americano vai "esperar uma clareza maior antes de considerar qualquer ajuste (da) política" monetária.

Ele assinalou, ainda, que a exigência reiterada de Trump de um corte nas taxas de juros que impulsione a economia, "não afeta" o trabalho do banco central "em nada".

"Sempre consideraremos apenas os dados econômicos, a perspectiva, o balanço de riscos e isso é tudo", concluiu.

No mês passado, Trump chegou a se referir a Powell com um "grande perdedor", embora tenha acabado dizendo que não tem intenção de buscar a saída do presidente do Fed.

Os indicadores oficiais nos Estados Unidos continuam em níveis positivos: 4,2% de desemprego em abril e inflação de 2,3% em 12 meses até março ? acima, mas ainda próxima da meta de 2% do Fed.

Enquanto isso, o PIB do primeiro trimestre teve uma contração de 0,3% na projeção anual (a projeção em 12 meses se as condições se mantiverem no momento da medição).