Desafiado por Trump, Fed mantém taxas e faz alerta sobre risco inflacionário

Embora um aumento nas importações tenha pesado sobre o PIB no primeiro trimestre, "indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou avançando em ritmo sustentado".

O banco central concluiu nesta quarta-feira dois dias de reunião. Seus dirigentes deixaram claro que queriam esperar para avaliar o impacto das decisões do presidente Trump sobre a economia americana antes de tomar qualquer decisão precipitada.

Os mercados esperavam que o Fed mantivesse as taxas nos mesmos níveis estabelecidos em dezembro, sem alterações.

Desde a última reunião do Fed, em março, Trump provocou um verdadeiro terremoto econômico, com tarifas massivas sobre produtos importados pelos Estados Unidos.

Desde então, ele fez várias concessões e flexibilizações e prometeu acordos com os parceiros comerciais do país. No entanto, nenhum acordo foi anunciado até o momento.

As trocas comerciais com a China estão sendo particularmente afetadas.