Dezenas de mortos nos piores confrontos entre Índia e Paquistão em duas décadas

O atentado foi seguido por dias de disparos com armas leves na fronteira de fato entre os dois territórios, além de ameaças de uma ação militar indiana como retaliação.

Na noite de terça para quarta-feira, o governo indiano anunciou "ataques aéreos de precisão" na Caxemira paquistanesa e no estado fronteiriço de Punjab. A ação destruiu "nove acampamentos terroristas", segundo a Índia.

"A retaliação já começou", disse o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, à AFP. "Não demoraremos a igualar o placar", advertiu.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu o fim das hostilidades. "Quero que parem", declarou na Casa Branca.

Os mísseis indianos, que caíram em seis cidades da Caxemira paquistanesa e do Punjab, e os tiros de artilharia deixaram 31 mortos e 57 feridos, segundo o último balanço do Exército de Islamabad. O balanço anterior relatava 26 civis mortos.

Um porta-voz do Exército paquistanês explicou que o aumento no número de mortos se devia "aos disparos não provocados da Índia na linha de demarcação e às violações do cessar-fogo".