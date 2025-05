Disney anuncia novo parque temático em Abu Dhabi 

O grupo Disney revelou nesta quarta-feira (7) quem tem planos de abrir um novo parque temático nos Emirados Árabes Unidos, após divulgar um grande aumento em sua receita trimestral.

Com o resort, que será construído na ilha de Yas, em Abu Dhabi, em conjunto com a empresa local Miral, a Disney espera atrair turistas do "Oriente Médio, África, Índia, Europa e além", disse a gigante do entretenimento em um comunicado.

O anúncio ocorre pouco antes da visita do presidente americano, Donald Trump, à Arábia Saudita, ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos na próxima semana.