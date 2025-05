Filósofo Byung-Chul Han vence Prêmio Princesa das Astúrias de Humanidades

O filósofo e ensaísta alemão de origem sul-coreana, Byung-Chul Han, um dos principais analistas da "sociedade do cansaço" contemporânea, recebeu nesta quarta-feira (7), na Espanha, o Prêmio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2025, por suas reflexões sobre digitalização e desumanização.

Este pensador, considerado uma estrela da Filosofia Contemporânea, foi reconhecido "por sua genialidade na interpretação dos desafios da sociedade tecnológica", segundo a ata do júri convocado pela Fundação Princesa das Astúrias.

Crítico do neoliberalismo, Byung-Chul Han ganhou popularidade com suas análises do que chamou de "sociedade da exaustão", na qual identifica características preocupantes como a autoexploração disfarçada de realização pessoal, o abandono da reflexão e a predominância do narcisismo.