Huthis manterão ataques a navios israelenses perto do Iêmen apesar de acordo com EUA

Os Estados Unidos e os rebeldes huthis do Iêmen chegaram a um acordo, disse um mediador de Omã na terça-feira, após o anúncio do presidente Donald Trump de interromper os ataques aos insurgentes apoiados pelo Irã.

"De agora em diante, nenhum dos lados atacará o outro, incluindo navios americanos, no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandeb", na costa do Iêmen, disse na terça-feira o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi.

Esmaeil Baqei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, "comemorou o fim da agressão dos EUA contra o país", disse ele em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, elogiando a "lendária resistência" dos insurgentes iemenitas.

A Arábia Saudita também comemorou o pacto, que deve ajudar a "proteger a navegação e o comércio internacional", disse o Ministério das Relações Exteriores saudita em um comunicado.

O anúncio do acordo ocorreu depois que bombardeios israelenses destruíram o aeroporto internacional de Sanaa, capital do Iêmen, deixando três mortos.

Alegando agir em solidariedade aos palestinos, os huthis reivindicaram a responsabilidade por dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.