Inter visita Atlético Nacional em duelo decisivo do Grupo F da Libertadores

O Colorado gaúcho é o segundo colocado, com cinco pontos, seguido pelo time colombiano, com três. Outro Nacional, o do Uruguai, fecha a chave com 1.

Uma eventual derrota diante da equipe brasileira deixaria numa situação bastante complicada os anfitriões, que já chegam abalados após cederem um empate no fim (1 a 1) no domingo, no clássico de Antioquia contra o Deportivo Independiente Medellín.

"Espero que (...) a energia atual mude; as pessoas estão animadas", disse o técnico argentino Javier Gandolfi Gandolfi.

- Inter tenta ajustar a defesa -

Apesar de já saber como vencer o time mais vezes campeão da Colômbia, o Inter chegou a Medellín com duas preocupações: a condição física de Alan Patrick e a situação da sua defesa.

O camisa 10 e capitão, que marcou três gols no jogo de ida contra 'Los Verdes', sofreu uma lesão muscular na dura derrota por 4 a 2 para o Corinthians, no sábado, em São Paulo.