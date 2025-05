Jornalista peruano é assassinado na Amazônia

"O CPJ está profundamente preocupado com o assassinato do jornalista peruano Raúl Celis López, da rádio La Karibeña, de Iquitos, e insta as autoridades a conduzirem uma investigação exaustiva para determinar se sua morte está relacionada ao seu trabalho como jornalista", disse a organização na rede X.

O Ministério do Interior lançou um plano de busca em Iquitos para capturar os responsáveis pelo crime.

Organizações civis da cidade convocaram uma manifestação nesta quarta-feira sob o slogan "Assassinos de aluguel estão nos matando e as autoridades não fazem nada".

O assassinato do jornalista ocorre na mesma semana em que uma mulher de 23 anos foi morta em Iquitos durante um assalto.

O Peru vive uma onda de extorsão e violência que levou as autoridades a declarar estado de emergência e mobilizar as forças armadas para as ruas em várias partes do país.

Segundo informações da ANP em 3 de maio, em 2025 foram registrados 101 ataques a jornalistas e veículos de comunicação no Peru.