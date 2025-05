Netflix testa chatbot para ajudar usuários na busca por conteúdo

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (7), que está testando uma interface de inteligência artificial (IA) generativa para permitir que os usuários descrevam em linguagem do cotidiano o programa que estão buscando.

Até o momento, as pesquisas são feitas apenas pelo título de um filme ou uma série, nome do elenco ou o gênero do conteúdo, mas agora um chatbot poderá ajudar o usuário.

"Queremos que seja possível encontrar séries ou filmes usando frases coloquiais", disse, em uma coletiva de imprensa, Elizabeth Stone, diretora de tecnologia da gigante do streaming.