Opositores venezuelanos deixam refúgio na embaixada argentina

O Brasil assumiu a representação diplomática da Argentina e, um mês depois, Caracas revogou os credenciamentos, ainda que o país tenha continuado defendendo os interesses argentinos.

As relações com a Argentina se tornaram ainda mais tensas com a prisão do gendarme argentino Nahuel Gallo em 8 de dezembro de 2024, quando ele visitava sua parceira e seu filho de dois anos na Venezuela.

- Negociação? -

Segundo a oposição, o governo venezuelano negou salvo-condutos até "o último instante", enquanto Rubio afirma que o grupo saiu por meio de uma "operação precisa", sem divulgar detalhes.

María Corina Machado acrescentou que se tratou de uma "operação impecável".

O Brasil, por sua vez, declarou que trabalhou "inúmeras vezes" para obter os salvo-condutos e ofereceu retirar os solicitantes de asilo da Venezuela para "solucionar diplomaticamente a crise".