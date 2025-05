Os 10% mais ricos do mundo causam dois terços do aquecimento global, diz estudo

Em comparação à média global, por exemplo, o 1% mais rico contribuiu 26 vezes mais para as ondas de calor que ocorrem uma vez a cada 100 anos, e 17 vezes mais para as secas na Amazônia, de acordo com os resultados publicados na Nature Climate Change.

As emissões dos 10% mais ricos da China e dos Estados Unidos, juntas, representam quase metade da poluição global por carbono.

A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento causaram o aquecimento da superfície terrestre em uma média de +1,3°C, principalmente nos últimos 30 anos.

Schoengart e seus colegas combinaram dados econômicos e simulações climáticas para rastrear as emissões de diferentes grupos socioeconômicos, com base em sua renda.

Os pesquisadores incluíram em sua análise o papel das emissões ocultas em investimentos financeiros, e não somente no estilo de vida e no consumo pessoal.

Estudos anteriores demonstraram que a tributação de emissões ligadas a ativos é mais equitativa do que os impostos gerais sobre emissões de gases de efeito estufa, que tendem a atingir mais as pessoas de baixa renda.