Países devem agir para evitar uma 'aniquilação' dos palestinos em Gaza, afirmam especialistas da ONU

Os Estados "devem agir" imediatamente para evitar que aconteça uma "aniquilação" dos palestinos na Faixa de Gaza, alertaram nesta quarta-feira (7) mais de 30 especialistas independentes das Nações Unidas.

"Os Estados devem agir rapidamente para acabar com o genocídio em curso, desmantelar o apartheid e garantir um futuro no qual palestinos e israelenses coexistam em liberdade e dignidade", pediram os especialistas em um comunicado, no qual apelam aos países que não permaneçam "passivos".

