Palmeiras vence Cerro Porteño (2-0) e é 1º classificado para oitavas da Libertadores

O segundo foi marcado pelo atacante Vitor Roque, fruto de uma jogada individual, nos acréscimos (90'+4).

Com este resultado da quarta rodada, o Palmeiras lidera com 12 pontos, enquanto o Cerro Porteño é o segundo com 4.

- Estevão aparece -

O técnico do Cerro, Diego Martínez, quis surpreender com um time modificado, inclusive no gol, onde Martín Arias entrou no lugar do titular "Gatito" Fernández.

O nervosismo dos jogadores do 'Ciclón de Barrio Obrero' permitiu que o time paulista avançasse de forma gradativa e com domínio.

Antes da abertura do placar no primeiro tempo, dois erros defensivos gritantes quase resultaram em gol. O primeiro foi quando o goleiro errou na saída de bola na entrada da área e a bola sobrou nos pés de Vitor Roque. Mas ele desperdiçou essa oportunidade.