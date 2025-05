Lula chega a Moscou para as comemorações da vitória de 1945

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Moscou nesta quarta-feira (7) para participar das comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, segundo imagens transmitidas pela televisão estatal russa.

Lula se encontrará com seu homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira e participará de um grande desfile militar na Praça Vermelha de Moscou no mesmo dia, de acordo com o Kremlin.

bur/es/mb/aa/jc