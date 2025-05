Presidente sírio se encontra com fotógrafo militar que documentou tortura sob Assad

Segundo um comunicado da presidência síria, Al Sharaa e o ministro sírio de Relações Exteriores, Asad al Shaibani, se reuniram com "César" em sua viagem à Paris. Foram publicadas imagens do encontro.

A agência oficial síria Sana havia indicado um pouco antes que Al Sharaa tinha chegado à capital francesa, onde deveria se encontrar com o presidente Emmanuel Macron. Essa é a primeira visita do líder sírio à Europa desde a queda de Bashar al-Assad em dezembro.

Farid al Mazhan revelou a sua identidade em fevereiro durante uma entrevista com a emissora Al Jazeera do Catar. Durante anos, ele era conhecido apenas por seu pseudônimo.

Ele desertou do exército e fugiu da Síria em 2013, levando consigo cerca de 55.000 fotos em cartões de memória escondidos em meias e alimentos. As imagens aterrorizantes são um relato da tortura sofrida pelos detentos no contexto da guerra civil síria, que começou em 2011 com a violenta repressão às manifestações pró-democracia.

Ahmed al Sharaa chegou ao poder na Síria depois que uma coalizão liderada por grupos islamistas derrubou Bashar al-Assad em dezembro de 2024.

Em março, Al Sharaa assinou uma declaração constitucional que prevê uma transição de cinco anos e a formação de uma "comissão de justiça de transição" para determinar como investigar os abusos cometidos pelo governo anterior e fazer justiça às vítimas.