Preta ou branca, fumaça do conclave arrasta multidões

A fumaça é quase imperceptível para as 50 mil pessoas que têm seu olhar voltado para a pequena chaminé cilíndrica, seu único contato com os cardeais que decidem o futuro da Igreja Católica com a eleição do novo papa.

Na primeira votação, fumaça preta. Os cardeais não conseguem eleger um papa, mas os fiéis não perdem a esperança e comemoram por estarem testemunhando um momento histórico.

Uma confusão precedeu a fumaça do conclave. Os telões que mostraram por duas horas a chaminé e as gaivotas que a rodeavam ficaram pretos. Por volta das 21h locais, o preto dos telões deu lugar ao preto da fumaça... e à decepção.