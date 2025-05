Quanto custa um conclave? Mesmo em crise financeira, Vaticano assume alguns custos

Apesar disso, a cidade de Roma e o setor hoteleiro podem esperar benefícios: segundo a associação de defesa dos consumidores Codacons, os "preços em Roma" dos hotéis e alojamentos atingiram "níveis estratosféricos" durante o funeral de Francisco, variando entre 200 e 2 mil euros (entre R$ 1.300 e R$ 13 mil) por quarto em estabelecimentos próximos ao Vaticano, enquanto geralmente os valores oscilam entre 170 e 780 euros (entre R$ 1.100 e R$ 5 mil).

Déficit crônico

A Santa Sé não forneceu informações sobre os custos do conclave iniciado nesta quarta-feira, e seu porta-voz, Matteo Bruni, limitou-se a lembrar que não haverá nenhum "patrocinador" publicitário.

Para a ocasião, foram trazidos cardeais e seus assistentes de todas as partes do mundo, com direito a hospedagem, alimentação, serviço de lavanderia; além da preparação da Capela Sistina para o conclave e da Praça de São Pedro, tanto para o funeral de Francisco quanto para a futura proclamação do novo papa.

Um conjunto de medidas que irá onerar ainda mais as finanças da Santa Sé, cujo governo central (a Cúria) teve um déficit de cerca de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) em 2022, com uma receita de 769 milhões de euros (R$ 5 bilhões), segundo o Vaticano.

Com o objetivo de organizar as finanças vaticanas e combater fraudes, o papa Francisco criou em 2014 o poderoso Secretariado para a Economia. O órgão assumiu a tarefa de vender anualmente partes do imenso patrimônio do Vaticano, com a meta de arrecadar entre "20 e 25 milhões de euros [entre R$ 130 milhões e R$ 162 milhões]" por ano, segundo declarou em 2022 seu prefeito, o padre espanhol Juan Antonio Guerrero.