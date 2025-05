Se eleito papa, filipino poderia impulsionar vocações sacerdotais na Ásia

Um cardeal filipino está entre os favoritos para suceder Francisco como o novo papa, já que a Igreja no país mais católico da Ásia enfrenta um declínio nas vocações sacerdotais.

"De acordo com as estatísticas que temos (...), cada padre atende cerca de 9.000 católicos", disse John Alfred Rabena, reitor do Seminário Central da Universidade de Santo Tomás, o mais antigo das Filipinas, esta semana.

É uma situação que causa "esgotamento" no clero, declarou à AFP durante uma visita à sede do seminário no campus da Universidade de Santo Tomás.